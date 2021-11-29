Шаронов: оценивать работу Слуцкого не могу. Вижу, что игра и стиль «Рубина» не меняются

Бывший тренер и футболист «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3), а также высказался о работе нынешнего главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого.

«Целиком игру я не смотрел, но те отрезки, которые видел, были свойственны «Рубину». «Динамо» хорошо использовало прессинг при первом голе, забило, а также создало достаточно моментов при стандартах и в целом играло в своём стиле. Поэтому случился такой результат.

Оценивать работу Слуцкого я не могу, только вижу, что игра не меняется, стиль не меняется. Единственное, Леонид Викторович, как я прочитал в СМИ, сказал: «Достаточно грубые индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть игрового времени по качеству игры и взаимодействиям у меня вопросов не было к игрокам стартового состава». Действительно, в «Рубине» достаточно качественные игроки, которые могут конкурировать с другими командами в чемпионате за еврокубки», — приводит слова Шаронова «Спорт-экспресс».