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Юрист рассказал, могут ли болельщики ЦСКА добиться наказания для тех, кто их задерживал

Юрист рассказал, могут ли болельщики ЦСКА добиться наказания для тех, кто их задерживал
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Юрист Андрей Князев рассказал о возможных последствиях массовых задержаний фанатов ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Болельщики, которые были задержаны незаконно, могут написать жалобу в прокуратуру, вышестоящие органы полиции. Если это было незаконное задержание, тех, кто это делал или отдавал приказы, каким-либо образом накажут. Теоретически у этих болельщиков есть возможность подать в суд, сказать о том, что был незаконно задержан, опоздал на свадьбу, самолёт, попросить МВД возместить стоимость. Но не думаю, что кто-то этого добьётся.

В дисциплинарном и профессиональном плане это точно было неправильно. Условно, на свадьбе подерутся два человека, не всю же свадьбу задерживают. Здесь, наоборот, вопрос к профессионализму: почему они не могли выявить этих людей сразу, или хотя бы близко сидящих. Куда смотрела служба, которая пропустила? Почему добропорядочные и законопослушные болельщики должны отвечать за двух-трёх дураков?» — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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