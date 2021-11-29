Церемония вручения «Золотого мяча»: трансляция начнётся в 22:30

Сегодня, 29 ноября, в Париже (Франция) в «Театре дю Шатле» состоится церемония вручения приза «Золотой мяч». Издание France Football назовёт лучшего игрока 2021 года.
Начало церемонии запланировано на 22:30 мск. В прямом эфире церемонию покажет телеканал «Матч ТВ».
На приз претендуют 30 футболистов. Основными фаворитами являются нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо. Последним обладателем «Золотого мяча» является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины. Он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.
- 29 ноября 2021
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