МВД: на матче ЦСКА — «Зенит» не проводилась видеосъёмка секторов с фанатами

Пресс-служба МВД подтвердила информацию, согласно которой на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве не работали камеры видеонаблюдения во время матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2). После окончания встречи полиция начала задерживать фанатов.



Задержания были связаны с использованием пиротехники. При этом полицейские массово задерживали болельщиков, не разбирая, кто из них участвовал в пиротехническом шоу, а кто нет.



«Стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — говорится в сообщении МВД.