МВД: на матче ЦСКА — «Зенит» не проводилась видеосъёмка секторов с фанатами
Поделиться
Пресс-служба МВД подтвердила информацию, согласно которой на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве не работали камеры видеонаблюдения во время матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2). После окончания встречи полиция начала задерживать фанатов.
Задержания были связаны с использованием пиротехники. При этом полицейские массово задерживали болельщиков, не разбирая, кто из них участвовал в пиротехническом шоу, а кто нет.
«Стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — говорится в сообщении МВД.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
13:04
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:34
-
12:31
-
12:06
-
11:49
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:13
-
10:58
-
10:54
-
10:46
-
10:36
-
10:29
-
10:16
-
10:16
-
10:14
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:29
-
09:19
-
09:17
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
03:18
-
02:14
-
02:07
-
01:57
-
01:46
Партнерский контент