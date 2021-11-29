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МВД: на матче ЦСКА — «Зенит» не проводилась видеосъёмка секторов с фанатами

МВД: на матче ЦСКА — «Зенит» не проводилась видеосъёмка секторов с фанатами
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Пресс-служба МВД подтвердила информацию, согласно которой на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве не работали камеры видеонаблюдения во время матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2). После окончания встречи полиция начала задерживать фанатов.

Задержания были связаны с использованием пиротехники. При этом полицейские массово задерживали болельщиков, не разбирая, кто из них участвовал в пиротехническом шоу, а кто нет.

«Стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — говорится в сообщении МВД.

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