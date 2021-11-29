Стало известно, когда состоится клубный чемпионат мира

Клубный чемпионат мира пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах с 3 по 12 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба ФИФА. Сегодня, 29 ноября, в Цюрихе состоится жеребьёвка турнира.



Напомним, в список участников клубного чемпионата мира вошли следующие клубы: «Челси» (Англия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Джазира» (ОАЭ) и «Палмейрас» (Бразилия). Стоит отметить, что английский «Челси» и бразильский «Палмейрас» начнут турнир сразу с полуфинальной стадии.



Напомним, изначально планировалось провести турнир в Японии в декабре текущего года. Позже было принято решение перенести клубный чемпионат мира из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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