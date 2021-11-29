Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда состоится клубный чемпионат мира

Стало известно, когда состоится клубный чемпионат мира
Комментарии

Клубный чемпионат мира пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах с 3 по 12 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба ФИФА. Сегодня, 29 ноября, в Цюрихе состоится жеребьёвка турнира.

Напомним, в список участников клубного чемпионата мира вошли следующие клубы: «Челси» (Англия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Джазира» (ОАЭ) и «Палмейрас» (Бразилия). Стоит отметить, что английский «Челси» и бразильский «Палмейрас» начнут турнир сразу с полуфинальной стадии.

Напомним, изначально планировалось провести турнир в Японии в декабре текущего года. Позже было принято решение перенести клубный чемпионат мира из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Новость по теме
Стали известны все участники клубного чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021