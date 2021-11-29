Василий Уткин: зачем Fan ID, если метут всех подряд?

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал резонансную историю с задержанием болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В концовке болельщики ЦСКА начали жечь пиротехнику. На выходе со стадиона их начали задерживать. В общей сложности было задержано более 400 человек.



«Огненные события на матче ЦСКА произошли на фоне лоббирования системы Fan ID. Которая позволяет забанить на футбольных матчах любого конкретного человека.



Сейчас Fan ID может стать и, думаю, станет повсеместным и без него невозможно будет попасть в том числе и на матчи чемпионата России.



При чём тут пирошоу на ЦСКА? А при том, что всё, что называется ID, связано с идентификацией. Персональной, личной идентификацией.



А методы работы полиции были, как всегда, огульными. 40 файеров сожгли, 400 человек задержали, ещё больше поморозили, с детьми, без туалетов.



Я, конечно, извиняюсь, но в каком тут месте было ID? Нагребли людей, набацали отпечатков, ок — я думаю, с появлением нового порядка минус 400 человек за просто так на трибунах. На неопределённый срок, без варианта оспорить.

Так зачем Fan ID, если метут всех подряд, отталкиваясь количественно разве что от вместимости подъехавших автозаков? И то неточно?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.