Романцев раскрыл детали разговора, после которого Карпин решил остаться в сборной России
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал о разговоре с Валерием Карпиным, после которого специалист принял решение остаться на посту наставника национальной команды России.
«Сказал Карпину то, что говорил всегда в «Спартаке», — не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше! Считаю, к поражению в Хорватии привели не ошибки при подготовке. Просто на сегодня соперник оказался реально сильнее нас в техническом оснащении. Именно поэтому хорваты опасно атаковали даже на таком поле. В той ситуации им некуда было деваться, требовалось идти вперёд. А мы так и не смогли приспособиться к залитому дождём газону — не хватило умения», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
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