13 игроков «Белененсеша» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон»

13 футболистов португальского клуба «Белененсеш» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Португальский национальный институт здоровья. Игроки команды сдали тесты, они дали положительный результат. Это первый случай заражения новым штаммом в Португалии.
Штамм «Омикрон» появился в ЮАР. Это очередной мутант коронавируса, который является ещё более заразным, чем предыдущие. Пока о новом вирусе известно не так много.
Ранее «Белененсеш» был вынужден выйти на матч 12-го тура с «Бенфикой» в неполном составе. Из-за массового заражения коронавирусом команда просила федерацию футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.
В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.
- 29 ноября 2021
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