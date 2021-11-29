Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

13 игроков «Белененсеша» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон»

13 игроков «Белененсеша» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон»
Комментарии

13 футболистов португальского клуба «Белененсеш» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Португальский национальный институт здоровья. Игроки команды сдали тесты, они дали положительный результат. Это первый случай заражения новым штаммом в Португалии.

Штамм «Омикрон» появился в ЮАР. Это очередной мутант коронавируса, который является ещё более заразным, чем предыдущие. Пока о новом вирусе известно не так много.

Ранее «Белененсеш» был вынужден выйти на матч 12-го тура с «Бенфикой» в неполном составе. Из-за массового заражения коронавирусом команда просила федерацию футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.

В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.

Новость по теме
«Это чёрная страница для футбола страны». Президент «Бенфики» — о матче с «Белененсешем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021