«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Рангником

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с немецким специалистом Ральфом Рангником, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение подписано до конца сезона.
В дальнейшем Рангник будет консультантом «Манчестер Юнайтед» в течение двух лет. Специалист будет влиять на решения о назначении нового тренера, продлении контрактов и так далее. В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» официально объявит о переходе Рангника, который займёт должность главного тренера команды.
В настоящее время «Манчестер Юнайтед» руководит Майкл Кэррик. Ожидается, что он и остальные тренеры останутся в клубе и войдут в штаб Рангника.
Ранее немец являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Официально железнодорожники ещё не сообщали о его уходе.
- 29 ноября 2021
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