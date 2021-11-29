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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Рангником

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Рангником
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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с немецким специалистом Ральфом Рангником, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение подписано до конца сезона.

В дальнейшем Рангник будет консультантом «Манчестер Юнайтед» в течение двух лет. Специалист будет влиять на решения о назначении нового тренера, продлении контрактов и так далее. В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» официально объявит о переходе Рангника, который займёт должность главного тренера команды.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» руководит Майкл Кэррик. Ожидается, что он и остальные тренеры останутся в клубе и войдут в штаб Рангника.

Ранее немец являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Официально железнодорожники ещё не сообщали о его уходе.

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