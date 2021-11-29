«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды.

В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик, который является исполняющим обязанности главного тренера. Ожидается, что он и остальные тренеры останутся в клубе и войдут в штаб Рангника.



Ранее немец являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Официально железнодорожники ещё не сообщали о его уходе.

Предыдущим главным тренером «Манчестер Юнайтед» был Уле-Гуннар Сульшер. Клуб расстался с ним после поражения в матче 12-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:4).