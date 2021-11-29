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Рангник станет консультантом «Манчестер Юнайтед» по истечении срока действия контракта

Рангник станет консультантом «Манчестер Юнайтед» по истечении срока действия контракта
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Немецкий специалист Ральф Рангник продолжит работу в «Манчестер Юнайтед» по истечении срока действия тренерского контракта, сообщается на официальном сайте английского клуба. Рангник займёт пост консультанта манкунианцев и будет работать в клубе ещё в течение двух лет.

Сегодня, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. Ранее немецкий специалист являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

Напомним, предыдущим главным тренером «Манчестер Юнайтед» был норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер. Клуб расстался с ним после поражения в матче 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Уотфордом» (1:4).

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