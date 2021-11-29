«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Рангником

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе Ральфа Рангника из клуба. Ранее немецкий специалист занимал должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива».



Рангник продолжит работу в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб уже объявил, что немец будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.



ФК «Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего 2021 года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию.



В сообщении «Локомотива» подчёркивается, что результаты работы Рангника сохранятся и после ухода немца.



«Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией. Ральф Рангник привлёк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран», — говорится в сообщении.

Новость по теме «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера