Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Немецкий специалист Ральф Рангник, ставший исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал своё назначение. Он будет работать на посту наставника команды до конца сезона, а затем в течение двух лет будет консультировать руководство клуба.
«Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. В команде собраны талантливые игроки, она обладает балансом молодости и опыта. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что самое главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддержать долгосрочные цели клуба на консультационной основе», — приводит слова Рангника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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