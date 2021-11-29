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Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Немецкий специалист Ральф Рангник, ставший исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал своё назначение. Он будет работать на посту наставника команды до конца сезона, а затем в течение двух лет будет консультировать руководство клуба.

«Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. В команде собраны талантливые игроки, она обладает балансом молодости и опыта. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что самое главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддержать долгосрочные цели клуба на консультационной основе», — приводит слова Рангника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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