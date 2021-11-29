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«Локомотив» не получит компенсацию от «Манчестер Юнайтед» за переход Рангника

«Локомотив» не получит компенсацию от «Манчестер Юнайтед» за переход Рангника
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Московский «Локомотив» не получит компенсацию за переход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, никаких выплат «Локомотиву» не предполагается, несмотря на то что у Рангника был контракт с «Локомотивом».

«Манчестер Юнайтед», объявляя о назначении Рангника на пост главного тренера до конца сезона, выразил благодарность «Локомотиву» за сотрудничество.

«Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля 2021 года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию.

В сообщении «Локомотива» подчёркивается, что результаты работы Рангника сохранятся и после ухода немца.

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