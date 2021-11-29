«Уфа» — «Спартак»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на Центральном стадионе Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак».
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Алиев, Голубев, Саплинов, Мрзляк, Милетич.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Промес, Ломовицкий, Умяров, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Максименко, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Мельников, Денисов, Хендрикс, Шитов.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 турах. Москвичи не побеждают в пяти последних матчах в чемпионате России. «Уфа» находится на 12-м месте. Команда в 15 турах набрала 15 очков.
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