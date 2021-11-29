«До заседания на эту тему не говорим». КДК РФС — о возможной дисквалификации стадиона ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отреагировал на информацию о возможной дисквалификации домашнего стадиона ЦСКА из-за использования пиротехники фанатами армейцев во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«КДК РФС готовит повестку на заседание. В рапорте три замечания: использование пиротехники у ЦСКА, скандирование ненормативной лексики и выбегание болельщика на поле после матча. Возможно ли, что рассмотрим дисквалификацию стадиона? Об этом я вам расскажу на брифинге после заседания в четверг. До заседания на эту тему не говорим. Могу сказать, какие вопросы будет рассматривать КДК: это комментарий повестки. Комментарии решений — на брифинге», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.