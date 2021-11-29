Сунесс: не понимаю назначения Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Тоттенхэм Хотспур» Грэм Сунесс высказался о назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Немец будет работать с командой до конца сезона.



«Резюме Рангника не такое, чтобы сразу сказать «вау», когда его видишь. Он развивает клубы в течение 5-10 лет. Но «Манчестер Юнайтед» сейчас нужно не это. Я не понимаю это назначение ни на каком уровне», — цитирует Сунесса talkSPORT.



В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик, который является исполняющим обязанности главного тренера. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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