Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности наставника «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился со своим тренерским штабом, сообщает Daily Mail.



По информации источника, работу в «МЮ» продолжат тренеры Майк Фелан, Майкл Кэррик, Киран Маккенна и Ричард Хартис, которые помогали бывшему наставнику «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру. Рангник пригласит в Манчестер видеоаналитика Ларса Корнетку, с которым работал в «Лейпциге», «Шальке-04» и «Хоффенхайме».



Сегодня, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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