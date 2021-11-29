РФС выступил с заявлением по поводу задержания фанатов ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу задержания болельщиков московского ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Напомним, фанаты армейского клуба устроили файер-шоу, что не понравилось сотрудникам безопасности стадиона и правоохранительным органам. Болельщиков заблокировали на трибунах, выводили оттуда по частям и доставляли в отделы МВД.

«Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе. К сожалению, в рамках организации встречи между ЦСКА и «Зенитом», прошедшей 28 ноября на «ВЭБ Арене», эта задача не была выполнена в полной мере.

На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига сделают всё возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.

Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ПФК ЦСКА также будут приглашены на заседание», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.