Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Уфы» Урунов получил травму в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Урунов получил травму в матче со «Спартаком»
Комментарии

Хавбек «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче со «Спартаком» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

20-летний футболист попросил замену в середине первого тайма. Вместо него вышел хорватский полузащитник Филип Мрзляк.

«Уфа» и «Спартак» летом договорились об аренде Урунова с правом последующего выкупа. Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак» (0:0, первый тайм).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021