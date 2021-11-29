Полузащитник «Уфы» Урунов получил травму в матче со «Спартаком»
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Хавбек «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче со «Спартаком» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.
20-летний футболист попросил замену в середине первого тайма. Вместо него вышел хорватский полузащитник Филип Мрзляк.
«Уфа» и «Спартак» летом договорились об аренде Урунова с правом последующего выкупа. Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак» (0:0, первый тайм).
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