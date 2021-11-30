Кузяев: с каждой командой в Европе можно играть. Единственный, кто меня впечатлил — Месси

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что единственным игроком, который его впечатлил, является аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий в составе «ПСЖ».

«С 2017 года после перехода в «Зенит» я стал играть против сильных соперников – Аргентина, Хорватия, Бельгия, «Лион», «Челси», «Ювентус», «Лейпциг». Это сильные команды, но, глядя на них, я понимаю, что ничего в них нет сверхъестественного. С каждой командой в Европе можно играть. Единственный игрок, который меня впечатлил, это Месси. В «Лужниках» он не включался на 100%, но всё равно показал свой класс. Меня поразили его качества.

За всё время своей карьеры я где только не играл, но моя лучшая позиция – центральный полузащитник, бокс-ту-бокс. Когда мы говорим с тренером, я сразу обозначаю, что где меня поставят, там я и буду играть.

С Ромащенко я провёл много бесед. И на поле, и в его комнате во время обсуждений тактики. Он давал много советов. Да, я должен играть в одно касание, хотя временами лучше играть не в одно. Мне этот стиль больше импонирует, когда я могу протащить мяч. Предпочитаю брать игру на себя.

После новой причёски многие стали подмечать, что я похож на Миранчуков. Решил поменять немножко стиль. Так интереснее жить. Один раз даже покрасил волосы. Получилось не очень, но хотелось что-то новенькое попробовать. Я уже привык к этим шуткам про братьев, хорошо к ним отношусь», — сказал Кузяев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».