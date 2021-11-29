«Уфа» — «Спартак»: хозяева вышли вперёд на 70-й минуте матча

Сегодня, 29 ноября, «Уфа» принимает на своём поле московский «Спартак». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на «Центральном стадионе Уфы». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Уфа» открыла счёт в матче на 70-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Никитин. Фищенко с фланга вырезал подачу в штрафную, Журавлёв выиграл позицию и пробил головой в упор — Селихов потащил. Никитин подкараулил отскок и добил мяч в сетку.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 турах. Москвичи не побеждают в пяти последних матчах в чемпионате России. «Уфа» находится на 12-м месте. Команда в 15 турах набрала 15 очков.
- 29 ноября 2021
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