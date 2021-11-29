Лэмпард сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Бывший полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сделал выбор между нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Знаете, я всегда был поклонником Месси. Но на самом деле, если посмотреть на результативность Роналду и его голы в важных матчах, я бы отдал предпочтение ему», — цитирует Лэмпарда Manchester Evening News с ссылкой на эфир Sky Sports.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Криштиану Роналду принял участие в 10 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.



Лионель Месси провёл семь матчей во французской Лиге 1 сезона-2021/2022, забил один гол и сделал три голевых передачи.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.