Лэмпард сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Бывший полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сделал выбор между нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Знаете, я всегда был поклонником Месси. Но на самом деле, если посмотреть на результативность Роналду и его голы в важных матчах, я бы отдал предпочтение ему», — цитирует Лэмпарда Manchester Evening News с ссылкой на эфир Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Криштиану Роналду принял участие в 10 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Лионель Месси провёл семь матчей во французской Лиге 1 сезона-2021/2022, забил один гол и сделал три голевых передачи.
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:
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