«Спартак» спасся от поражения на последних секундах матча с «Уфой»

Сегодня, 29 ноября, «Уфа» принимала на своём поле московский «Спартак». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Николай Рассказов. Примечательно, что хозяева превзошли москвичей по количеству ударов по воротам за матч. Однако «Спартак» не сдался и всё-таки сумел сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах. Москвичи не побеждают в шести последних матчах в чемпионате России. «Уфа» занимает 12-е место в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.