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«Спартак» спасся от поражения на последних секундах матча с «Уфой»

«Спартак» спасся от поражения на последних секундах матча с «Уфой»
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Сегодня, 29 ноября, «Уфа» принимала на своём поле московский «Спартак». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Николай Рассказов. Примечательно, что хозяева превзошли москвичей по количеству ударов по воротам за матч. Однако «Спартак» не сдался и всё-таки сумел сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах. Москвичи не побеждают в шести последних матчах в чемпионате России. «Уфа» занимает 12-е место в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
29 ноября 2021, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Никитин – 70'   1:1 Соболев – 90+5' (пен)
Удаления: нет / Рассказов – 86'
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