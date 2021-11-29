Газизов: «Уфа» упустила победу, мы были острее «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Недовольны ничьей, упустили победу в добавленное время. Это вдвойне неприятно. У нас было больше острых моментов, могли заканчивать раньше. Тяжёлая игра, но могли побеждать. Судейство? Всё по делу, сейчас у меня никаких вопросов к работе арбитра нет.



Несколько матчей подряд нам не везёт в концовке. Ведём и не можем удержать победный счёт, но ничего страшного, будем двигаться дальше», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах. Москвичи не побеждают в шести последних матчах в чемпионате России. «Уфа» занимает 12-е место в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.