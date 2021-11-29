Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: чтобы натянуть «Спартаку» такой эпизод на пенальти, нужно быть чистым Кукуяном

Червиченко: чтобы натянуть «Спартаку» такой эпизод на пенальти, нужно быть чистым Кукуяном
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча красно-белых с «Уфой» (1:1) в РПЛ.

«Уфимцы играли лучше «Спартака», были более сбалансированы и структурно выглядели лучше. «Спартак» был хорош с 45-й по 65-ю минуты, я думал, что вот-вот забьют и выйдут вперёд, но получилось наоборот. В середине тайма москвичи умерли, и «Уфа» их загнала. «Спартак» не наиграл даже на ничью. Винить уфимцы должны, помимо Кукуяна, ещё и себя, потому что два раза не попасть в пустые ворота – это надо умудриться.

Пенальти – очень спорный. Никитин выпрыгнул, чуть выбросил руки, а Соболев подбородком ударился о локоть. Чтобы натянуть такой эпизод на пенальти, нужно быть чистым Кукуяном. Смотрю другие чемпионаты, и там судьи такие моменты даже не идут смотреть. Подобные моменты в других чемпионатах трактуются по-другому. У нас если кто-то кого-то толкнул, думают, кто кому дороже. Судье «Спартак» дороже, вот он и выдумывает на 94-й минуте.

У «Спартака» беда, Соболев впереди – чистый ноль. Команда впереди играет без одного игрока. Начал смотреть на скамейку, а бьющие уже все вышли. Команде некого выпускать на поле в качестве усиления нападения. Перед началом сезона все называли атакующую линию «Спартака» лучшей, а вот как всё поменялось. Всё очень печально. Я предсказывал, что москвичи пристроятся «Уфе» после «Наполи», но благодаря чуду этого не произошло», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021