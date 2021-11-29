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Руй Витория — о матче с «Уфой»: «Спартак» сыграл не очень

Руй Витория — о матче с «Уфой»: «Спартак» сыграл не очень
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«Спартак» сыграл не очень, это связано и с полем, и с игрой «Уфы». Не всегда хватало уверенности, скорости, плюс соперник усложнял нам жизнь. Мы сравняли счёт с пенальти – это справедливый результат», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, сегодня, 29 ноября, «Уфа» принимала на своём поле московский «Спартак». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1). Красно-белые спаслись от поражения на 90+4-й минуте матча благодаря голу Александра Соболева с пенальти.

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