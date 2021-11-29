Руй Витория: «Спартаку» не хватает игроков атаки

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 16-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) заявил, что московскому клубу не хватает игроков атаки.
«Конечно, мы хотели другого результата, но начали игру без Мозеса и Игнатова. Хотели побеждать после «Наполи», но продолжим работать и дальше. Ноль ударов в створ, если не считать пенальти? В первую очередь сказал бы, что командам сложно побеждать в Уфе. Надо было быть агрессивнее и эффективнее, команды уровня «Спартака» должны играть по-другому. Это должны понимать и игроки.
Травмы Игнатова, Мозеса и Бакаева? Конечно, нам нужны все. Надеюсь на скорое возвращение Мозеса, Игнатова, Зобнина и Бакаева. Сейчас «Спартаку» не хватает игроков атаки и в центре – нет ведь не только Мозеса, Бакаева и Игнатова, но и Понсе с Мелкадзе – они могли бы повлиять на ход игры.
Что касается судейства и карточки Умярова, не люблю говорить о судьях. Но я видел, что было много установок, из-за этого не всегда могли развивать атаки. Судья хороший, но эти остановки снижали темп. Не думаю, что Умяров нарушал на жёлтую, но мне ещё надо посмотреть момент», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 29 ноября 2021
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