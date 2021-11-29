Мостовой: Рассказов — не для «Спартака». Его будто специально под расстрел выпускают

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выступление защитника Николая Рассказова в матче красно-белых с «Уфой» (1:1) в 16-м туре РПЛ. Рассказов вышел на замену во втором тайме и был удалён на 86-й минуте.
«Что касается Рассказова, многим же не нравится, когда говорят правду. Хотя должны прислушиваться к тем, кто всю жизнь играл. Рассказову и так не очень весело: был момент, когда он порол чуть ли не в каждой игре — его посадили на скамейку. Карма ли это? Нет. Он другого уровня — не для «Спартака». Не нужно обижаться. Есть люди, которые для «Спартака», а другие — нет. Он же уходил в аренду в Тулу… Если там ошибёшься, то никто не обратит внимание: идёшь на 15-м месте, сегодня ты ошибся, завтра другой ошибётся.
Почему не вышел Кутепов? Почему выходит Рассказов? Илья совсем недавно неплохо сыграл. Как будто Рассказова специально под расстрел выпускают. Он, бедный, и так не знает, где находится…» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 29 ноября 2021
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