Погба в восторге от прихода Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рад приходу Ральфа Рангника на пост главного тренера, сообщает The Athletic. Немец будет работать с командой до конца сезона.
По информации источника, Поль получил положительные отзывы о немецком специалисте и в восторге от возможности поработать под руководством Рангника.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба сыграл в девяти матчах, в которых отдал семь голевых передач.
Сегодня, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 29 ноября 2021
-
20:40
-
20:36
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
20:01
-
19:58
-
19:54
-
19:48
-
19:44
-
19:42
-
19:33
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:19
-
19:16
-
18:59
-
18:59
-
18:42
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:20
-
18:14
-
18:08
-
17:59
-
17:56