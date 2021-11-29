Погба в восторге от прихода Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рад приходу Ральфа Рангника на пост главного тренера, сообщает The Athletic. Немец будет работать с командой до конца сезона.



По информации источника, Поль получил положительные отзывы о немецком специалисте и в восторге от возможности поработать под руководством Рангника.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба сыграл в девяти матчах, в которых отдал семь голевых передач.



Сегодня, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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