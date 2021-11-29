Абрамович впервые с 2018 года присутствовал на домашнем матче «Челси»

Вчера, 28 ноября, «Челси» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». На игре присутствовал российский владелец синих Роман Абрамович, сообщает The Telegraph.



Однако, по информации источника, телекамерам не удалось запечатлеть его по ходу игры. Напомним, в октябре Роман Абрамович впервые с 2018 года оказался в Великобритании. Три года назад у него возникли проблемы с визой.



Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок Лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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