Холанд — 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Лукаку — на 12-м месте

France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Стали известны футболисты, которые заняли места с 14-го по 11-е.



14-е место: Леонардо Бонуччи («Ювентус»).

13-е: Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

12-е: Ромелу Лукаку («Челси»).

11-е: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).



Ранее France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 30-го по 20-е и с 19-го по 15-е.



Начало официальной церемонии «Золотого мяча» запланировано на 22:30 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».



Последним обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Лионель Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.