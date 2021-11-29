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Холанд — 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Лукаку — на 12-м месте

Холанд — 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Лукаку — на 12-м месте
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France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Стали известны футболисты, которые заняли места с 14-го по 11-е.

14-е место: Леонардо Бонуччи («Ювентус»).
13-е: Джорджо Кьеллини («Ювентус»).
12-е: Ромелу Лукаку («Челси»).
11-е: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

Ранее France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 30-го по 20-е и с 19-го по 15-е.

Начало официальной церемонии «Золотого мяча» запланировано на 22:30 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».

Последним обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Лионель Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

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