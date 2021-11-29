«Это просто ужас, к сожалению, я была права». Смородская — о поражении «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о поражении команды от тульского «Арсенала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.



«Это просто ужас, я очень расстроена. Я ожидала такого, всегда говорила, что так команда не строится и это афера. Хотелось ошибаться и чтобы всё было хорошо и замечательно у «Локомотива», но, к сожалению, я была права.



Рангник всего лишь временный тренер «Манчестер Юнайтед». Сейчас будет трансферное окно, и он опять объявится в «Локомотиве». Начнёт закупать игроков, но только те, кого он купил сейчас — не играют. Такие замечательные покупки были, что играть некому. Я уже не говорю про Гисдоля, это что вообще?! Чистейшая афера, что он из себя представляет и чем он был лучше Николича? И был настолько лучше, что нужно было выгнать Марко и платить неустойку… Грустно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.