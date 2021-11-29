Роналду обвинил главреда журнала France Football, вручающего «Золотой мяч», во лжи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча», обвинив главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре во лжи.



«Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре на прошлой неделе. Он утверждал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси.



Ферре солгал, он использовал моё имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижного приза, лгал подобным образом, проявляя полное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И сегодня он снова солгал, оправдывая моё отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований.



Всегда поздравляю тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствуюсь с самого начала своей карьеры. Я делаю это потому, что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я выигрываю для себя и для тех, кто желает мне добра.



Самая большая цель в моей карьере — завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — оставить своё имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола», — написал Роналду в «Инстаграме».

Церемония состоится сегодня, 29 ноября. Её начало запланировано на 22:30 мск.

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