«Странное совпадение». Бабаев — об отсутствии видеофиксации трибун на матче ЦСКА — «Зенит»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что во время матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2), который закончился скандалом с задержанием болельщиков, на стадионе «ВЭБ Арена» по непонятным причинам выключились камеры видеонаблюдения на трибунах.

«Камеры работали. Но примерно на 57-й минуте встречи с «Зенитом» прекратилась видеозапись. О чём стало известно уже ближе к концу игры — то есть после того, как была использована пиротехника. Сотрудники попытались просмотреть видеозапись и установили, что она с 57-й минуты не велась… Такое впервые случилось на нашем стадионе. Сейчас в этом направлении активно работают сотрудники безопасности клуба и компании, которая управляет этими системами по договору с ЦСКА.

Прорабатывается несколько версий. И человеческий фактор, и технические причины. Также не исключены попытки взлома системы. Во всяком случае, IT-специалисты рассматривают этот фактор как один из основных. Система ранее неоднократно проверялась, сбоев не возникало никогда. И вот такое странное совпадение видится нам весьма маловероятным.

Система компенсации? Имеете в виду бесплатные билеты или даже абонементы? Прорабатываем данный вопрос. Поверьте, сотрудникам ПФК вся эта ситуация точно небезразлична. Словами всего сейчас не описать. Намерены всю эту историю отработать до конца, минимизировать последствия и сделать всё, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Хочется верить, что «ВЭБ Арена» продолжит быть домом для всех наших болельщиков», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».