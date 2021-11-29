Черчесов: «Золотой мяч» заслужил Левандовски, Месси на клубном уровне ничем не выделялся

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.
«Золотой мяч» должен получить Левандовски. Последние сезоны стабильно становится лучшим бомбардиром, чемпионом и так далее. Он его заслужил. Уже в совокупности он его должен получить. В этом году особо ещё никто не выделялся, если только ещё Бензема.
Да, Месси выиграл Кубок Америки — возможно, это сыграет свою роль, но в клубном сезоне он особо ничем не выделялся, поэтому Роберт заслужил», — сказал Черчесов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Начало официальной церемонии «Золотого мяча» запланировано на 22:30 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».
Последним обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Лионель Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
- 29 ноября 2021
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