Видеообзор драматичного спасения «Спартака» в матче с «Уфой»

Сегодня, 29 ноября, «Уфа» встретилась с московским «Спартаком». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

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Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Николай Рассказов. Однако подопечные Руя Витории не сдались и всё-таки сумели сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную ничью.



«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах.«Уфа» занимает 12-е место в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.