Сёмин: пусть в «Локомотиве» берут конспекты Рангника и почаще ему звонят

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не понимает ухода Ральфа Рангника из московского клуба незадолго после назначения. Напомним, сегодня железнодорожники объявили, что немецкий специалист покидает должность руководителям по спорту и развитию и продолжит работу в «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрю спокойно, спокойно реагирую. Наверное, должны как-то реагировать руководители, тренер. Может, нужно звонить по телефону Рангнику: что происходит? «Локомотив» он по телефону будет консультировать, а «Манчестер Юнайтед» на месте.

Через сколько лет эта новая стратегия «Локомотива» даст плоды? Года через три? У меня уход руководителя не допускался. Как так? Человек работает, должен постоянно видеть игроков, чтобы советовать. Человек должен приходить на работу. Я такой манеры не понимаю. Может, что-то новое сейчас.

«Локомотив» был чемпионом, Кубки выигрывал, серебряные медали брал, три раза в Лиге чемпионов играл в последние годы. 40 миллионов истратили и уехали. Для меня ситуация очень странная. Думаю, я имею право это сказать, потому что всё-таки в «Локомотиве» начинал с самого нуля.

Если у этих людей проект на три года, то до этого Кикнадзе строил на пять лет. Тот проект ещё не закончился. Продавать игроков будут? «Локомотив» — команда, которая должна занимать хорошие места, играть в Лиге чемпионов, зарабатывать там. По сегодняшней ситуации я не совсем уверен, что будут продавать игроков.

У Бека-Бека ни одного удара по воротам. Он пришёл — нет места Куликову. Думаю, Баринов мяч отнимает чаще, чем Бека-Бека. Пусть берут конспекты Рангника и почаще ему звонят. То, что Рангник ушёл, — это неуважение с его стороны к «Локомотиву». У него в контракте должен быть пункт с отступными. Деньги-то потрачены. А для него трансфер в «Юнайтед» — хорошо», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».