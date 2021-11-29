Защитник «Спартака» Николай Рассказов после матча с «Уфой» (1:1) в 16-м туре РПЛ отреагировал на пост в «инстаграме» телеканала «Матч ТВ». В публикации было сказано: «А ещё отличился Рассказов: через минуту после его выхода случился гол, а через 18 – удаление».
«Матч ТВ», спасибо. Вы мои главные фанаты. Жду от «Спорт-экспресса» материалы. А то что-то ничего нет ещё, странно», — написал Рассказов в «сториз».
Рассказов: «Матч ТВ», спасибо, вы мои главные фанаты. Жду от «СЭ» материалы
Фото: скриншот инстаграма Рассказова
Напомним, в матче с «Уфой» Рассказов вышел на замену во втором тайме и в конце встречи был удалён.
Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. Автором взятия ворот стал защитник «Уфы» Алексей Никитин. Однако подопечные Руя Витории не сдались и всё-таки сумели сравнять счёт — на 90+4-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную ничью.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах. «Уфа» занимает 13-е место в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.
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