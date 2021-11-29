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Месси — о награде лучшему бомбардиру Примеры: не знаю, сможет ли кто-то превзойти меня

Месси — о награде лучшему бомбардиру Примеры: не знаю, сможет ли кто-то превзойти меня
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Бывший нападающий «Барселоны», а ныне игрок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил трофей Пичичи, вручаемый лучшему бомбардиру чемпионата Испании от издания Marca, сообщает Sport.es.

«Это большая честь — войти в историю чемпионата Испании. Ещё недавно казалось безумием равняться на Сарру (легендарный нападающий «Атлетика» 1940-1950-х годов), но я смог его обойти. Я счастлив и горд. Не знаю, сможет ли кто-нибудь превзойти моё достижение», — сказал Месси.

В прошлом сезоне Месси забил 30 голов в 35 матчах за «Барселону» в Примере. Аргентинец восемь раз становился лучшим бомбардиром первенства.

В августе 2021 года Лионель перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Месси подписал контракт с французским клубом на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.

Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона»:

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