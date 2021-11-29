Сёмин считает, что Рассказова несправедливо удалили в матче с «Уфой»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что защитника «Спартака» Николая Рассказова не стоило удалять в матче московской команды с «Уфой» (1:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Рассказов вышел на замену во втором тайме и был удалён на 86-й минуте.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Добавим, в концовке встречи в ворота «Уфы» был назначен пенальти, который реализовал Александр Соболев.
«За что Рассказову дали первую жёлтую карточку? Он же в мяч сыграл. Я бы дал вести такую игру, пусть играют. А потом — футболисты должны прыгать как солдатики, руки по швам? Это чистая провокация игрока «Уфы», который упал», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».
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