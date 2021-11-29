Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим нападающим года по версии France Football.



Французское издание вручило эту награду впервые. Её будет получать футболист, который забил наибольшее число голов за клуб и сборную в календарном году. В 2021 году Левандовски забил 64 мяча за «Баварию» и польскую сборную.

Напомним, по итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).



В этом сезоне 33-летний форвард забил 25 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Баварию» во всех турнирах. «Бавария» в 5 матчах Лиги чемпионов набрала 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.