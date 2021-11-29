Педри — о награде лучшему молодому игроку: спасибо «Барсе» и таким капитанам, как Месси

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о получении награды лучшему молодому игроку года по версии журнала France Football.



«Недавно мне исполнилось 19 лет, и это лучший способ отпраздновать. Спасибо «Барселоне», людям, которые поддерживали меня, таким капитанам, как Месси. Спасибо за всю помощь.



Хочу посвятить эту награду своей семье. Хочу отдельно упомянуть остров Пальма, благодарю за любую поддержку. Спасибо», — сказал Педри.



19-летний футболист получил награду Раймона Копа на церемонии в Париже, где сегодня также объявят обладателя награды «Золотой мяч».



На приз лучшему молодому игроку года также претендовали Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 20 лет), Джамал Мусиала («Бавария», 18 лет), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 18 лет) и Нуну Мендеш («ПСЖ», 19 лет).

Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона»:

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