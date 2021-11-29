Футболистка «Барселоны» получила женский «Золотой мяч»

Футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс получила женский «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

В этом году 27-летняя Путельяс выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

На награду также претендовали Дженнифер Эрмосо («Барселона», Испания), Сандра Паньос («Барселона», Испания), Стина Блакстениус («Хеккен», Швеция), Джесси Флеминг («Челси», Англия), Магдалена Эрикссон («Челси», Англия), Саманта Керр («Челси», Англия), Венди Ренард («Лион», Франция), Саманта Мьюис («Норт Каролина Кураж», США), Вивианне Мидема («Арсенал», Англия), Лике Мартенс («Барселона», Испания), Эшли Лоуренс («ПСЖ», Франция), Кристин Синклер («Портленд Торнс», США), Эллен Уайт («Манчестер Сити», Англия), Кристиана Эндлер («Лион», Франция), Фрэн Кирби («Челси», Англия), Кадидьяту Дьяни («ПСЖ», Франция), Мари-Антуанетта Катото («ПСЖ», Франция), Айрин Паредес («Барселона», Испания) и Пернилле Хардер («Челси», Англия).

Церемония вручения наград от France Football проходит в эти минуты в Париже.