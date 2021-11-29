Доннарумма высказался о получении награды лучшему вратарю мира имени Яшина

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о получении награды лучшему голкиперу мира. 22-летний итальянец получил приз имени Льва Яшина на церемонии награждения лучших футболистов прошедшего года.
«Мы осчастливили всех итальянцев победой на чемпионате Европы. Хочу поблагодарить всех, кто сделал переход в «ПСЖ» возможным. Надеюсь, смогу выиграть всё с этим клубом. Спасибо моей семье, моей девушке и всем людям, которые сделали получение этой награды возможной», — сказал Доннарумма.
Ранее Доннарумма также был признан лучшим вратарём мира в 2021 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Напомним, летом 2021 года Доннарумма стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.
Награда имени Яшина была учреждена на международном уровне в 2019 году. Первым обладателем этого приза в 2019 году стал Алисон Беккер из «Ливерпуля». В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.
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