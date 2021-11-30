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Месси — Левандовскому: ты заслужил свой «Золотой мяч»

Месси — Левандовскому: ты заслужил свой «Золотой мяч»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

После вручения награды Месси отдал должное форварду «Баварии» и сборной Польши Роберту Левандовскому, который занял второе место в голосовании.

«Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году», — отметил Месси.

Напомним, в 2020-м «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии.

Также Месси поделился эмоциями от завоевания награды: «Не знаю, сколько лет ещё проведу на поле, но надеюсь, что их будет много, потому что я получаю огромное удовольствие».

Этот приз стал для Месси седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — Криштиану Роналду — 5 наград.

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