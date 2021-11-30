Месси — Левандовскому: ты заслужил свой «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
После вручения награды Месси отдал должное форварду «Баварии» и сборной Польши Роберту Левандовскому, который занял второе место в голосовании.
«Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году», — отметил Месси.
Напомним, в 2020-м «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии.
Также Месси поделился эмоциями от завоевания награды: «Не знаю, сколько лет ещё проведу на поле, но надеюсь, что их будет много, потому что я получаю огромное удовольствие».
Этот приз стал для Месси седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — Криштиану Роналду — 5 наград.
- 30 ноября 2021
-
01:04
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:35
-
00:31
-
00:25
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:08
-
00:05
-
00:03
-
00:01
- 29 ноября 2021
-
23:57
-
23:57
-
23:54
-
23:54
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:33
-
23:28
-
23:15
-
23:03
-
22:57
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:29
-
22:23
-
22:23
-
22:19
-
22:15