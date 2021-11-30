«Как тренируемся, так и играем». Смолов — после поражения «Локо» в матче с «Арсеналом»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов пообщался на повышенных тонах с болельщиками железнодорожников после поражения команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:3).

В ответ на претензии фанатов к качеству игры команды Смолов ответил: «Как тренируемся, так и играем».

Напомним, 29 ноября тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился победой хозяев со счётом 3:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 16 турах набрали 25 очков. Железнодорожники не побеждают уже в трёх матчах чемпионата России подряд.