Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Справедливо ли Месси дали «Золотой мяч»?

Справедливо ли Месси дали «Золотой мяч»?
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. В борьбе за самую престижную личную награду в футболе аргентинец опередил форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского.

Многие остались недовольны итогами вручения «Золотого мяча», так как были уверены в победе Роберта Левандовского. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: справедливо ли Месси дали «Золотой мяч»?

Напомним, второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе по итогам 2021 года занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси».

В 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021