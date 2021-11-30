Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. В борьбе за самую престижную личную награду в футболе аргентинец опередил форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского.
Многие остались недовольны итогами вручения «Золотого мяча», так как были уверены в победе Роберта Левандовского. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: справедливо ли Месси дали «Золотой мяч»?
Напомним, второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе по итогам 2021 года занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси».
В 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.
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