29 ноября нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Этот приз стал для Месси седьмым в карьере.



Месси вручили награду на церемонии в Париже. В честь аргентинца в столице Франции подсветили Эйфелеву башню.

В Париже в честь Месси подсветили Эйфелеву башню Фото: скриншот телеканала «Матч ТВ»

Напомним, второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе по итогам 2021 года занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси».



Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.



В 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки.