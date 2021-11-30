«Не считаю это большой проблемой». Кузяев — о выходе сборной России в стыки отбора на ЧМ

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался об итогах матча 10-го тура отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1), а также объяснил, почему в марте и ноябре российским игрокам тяжело быть в хорошей форме.

«Я бы не сказал, что со мной в составе всё сложилось бы по-другому. В Хорватии, конечно, была не самая лучшая игра для нас. Но ребятам чуть-чуть не хватило до ничьей, чтобы напрямую выйти в Катар. Не считаю это большой проблемой, есть стыки и будет ещё возможность для выхода. Мы все хорошо подготовимся, надеюсь, что к мартовским матчам все подойдут без травм.

Зимой у нас всегда перерыв: проходят сборы и товарищеские игры. Хоть ребята и играют, но это неофициальные матчи, тяжело набрать форму. Часто, но не всегда к марту футболисты подходят не в оптимальной форме. Что касается ноября, может быть, результаты связаны с погодой. У нас не самые лучшие условия для работы над тактикой и техникой. Ребята думают о том, чтобы быстрее закончить тренировку и погреться в раздевалке», — сказал Кузяев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, первым соперником сборной России по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.